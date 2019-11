Paul Adams की तरह अजीबोगरीब है श्रीलंका के इस स्पिनर का एक्शन, फैंस ने किए यह कमेंट, देखें VIDEO

बेन स्टोक्स के डेविड वॉर्नर के खिलाफ बयान पर भड़के Tim Paine, कही यह बात...

आईपीएल के 2016 के सीजन में गुजरात लायंस के लिए खेले शिविल कौशिक (Shivil Kaushik) भी इसी तरह के अनोखे एक्शन से क्रिकेटप्रेमियों की निगाहों के केंद्र बन गए थे. कोट्ठीगोडा के एक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर क्रिकेटप्रेमियों ने रोचक अंदाज में रिएशक्न दिया. आप भी कोट्ठीगोडा के एक्शन और इसे लेकर फैंस के कमेंट पर नजर डाल लीजिए. एक फैन ने लिखा-मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूं कि आखिरकार इस तरह वे गेंदबाजी कैसे कर लेते हैं?

Body all parts dislocated in different zones and directions just before he thru ball.. need a batman to play him and not a batsman... — Mohit Suri (@MohitSu26704902) November 16, 2019

I can't imagine, how can he bowl like this. #Brave — Junglee(@KhanIshfaq007) November 16, 2019

एक अन्य ने लिखा-वह ग्रेट पॉल एडम्स का 2019 का वर्जन है.

He is just 2019 version of The great Paul Adams from https://t.co/vkXhD8za3j — Hemaang (@JrSehgal) November 16, 2019

Incorrect. He can. It's similar to Paul Adam's action who took 134 test wickets in 45 games. — Sanj (@sanj156) November 17, 2019

Don't think he even generated any spin. More of a physc-out — Bomberland (@gouldygould_n) November 18, 2019

Annoyed that it doesn't continue to show how it goes — Alvi Ajdini (@A_Ajdini) November 17, 2019

कोट्ठीगोडा (Kevin Koththiigoda) का नाम सबसे पहले मलेशिया में वर्ष 2017 में अंडर-19 एशिया कप के दौरान चर्चा में आया था. गॉल के इस दाएं हाथ के लेग स्पिनर उस श्रीलंका टीम का सदस्य था जिसने अफगानिस्तान को 61 रन से शिकस्त दी थी. इस मैच में कोट्ठीगोडा को एक विकेट हासिल हुआ था. रविवार को अबू धाबी खेले गए मैच में कोट्ठीगोडा ने कर्नाटक टश्कर के खिलाफ एक विकेट लिया था. उन्होंने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जे. चार्ल्स को आउट किया था. मैच में बंगला टाइगर्स ने पांच विकेट से जीत हासिल की.

