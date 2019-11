फैन ने पूछा-मौजूदा समय में आउट करने में सबसे मुश्किल बल्लेबाज कौन, Shoaib Akhtar ने दिया यह जवाब..

डेल स्टेन ने मौजूदा फॉर्म के हिसाब से शमी को बताया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बॉलर

For u Who is the most difficult modern era batsman to get out ##AskShoaibAkhtar — pruthvi kothari (@KothariPruthvi) November 16, 2019

एक फैन ने पूछा-आप जितनी कप्तानी में खेले, उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन था तो शोएब ने वसीम अकरम (Wasim Akram) का नाम लिया. सबसे आक्रामक कप्तान के रूप में पूछे गए सवाल पर पाकिस्तान के इस तेज गेंदबाज ने सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) का नाम लिया.

Who was the best captain you played under and why? And who was the most aggressive? No siyasi bayaan please, domestic also counts#AskShoaibAkhtar — Ahmed Yusuf (@ASYusuf) November 16, 2019

गौरतलब है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष बने सौरव गांगुली की नियुक्ति को शोएब अख्तर ने स्वागत किया है. शोएब का मानना है कि आक्रामक अंदाज में कप्तानी करने वाले सौरव भारतीय क्रिकेट को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे.

First of congratulations on the birth of your second son. Which wicket and match is still unforgettable for you? — عباس (@Dr_Ali014) November 16, 2019

Tendulkar - Calcutta Test — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 16, 2019

एक फैन ने जब सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar)के खिलाफ पसंदीदा dismissal के बारे में पूछा तो शोएब ने 1999 के कोलकाता टेस्ट में मास्टर ब्लास्टर को आउट करने का जिक्र किया. गौरतलब है कि इस टेस्ट में शोएब ने सचिन को गोल्डन डक (बल्लेबाज की पहली ही गेंद) पर आउट किया था. उनके बेहतरीन यॉर्कर पर सचिन तेंदुलकर बोल्ड हो गए थे. शोएब अख्तर ने 46 टेस्ट, 163 वनडे और 15 टी20I में पाकिस्तानी टीम का प्रतिनिधित्व किया. टेस्ट क्रिकेट में 178, वनडे में 247 और टी20 में 19 विकेट उनके नाम पर दर्ज हैं.

