इन सब बातों के लिए युवराज सिंह को सचिन तेंदुलकर ने दिया धन्यवाद

युवराज सिंह के संन्यास पर रोहित शर्मा ने कहा- आप एक बेहतर विदाई के हकदार थे

तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने ट्वीट किया, 'तुम्हारा क्या शानदार करियर रहा युवी. जब भी टीम को तुम्हारी जरूरत थी, तुम एक चैम्पियन के रूप में सामने आए.' सचिन तेंदुलकर ने कहा, 'मैदान और मैदान से बाहर कई उतार-चढ़ाव देखते हुए तुमने जो लड़ाई लड़ी वो शानदार है. तुम्हें दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं और क्रिकेट के लिए तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद.'

What a fantastic career you have had Yuvi.

You have come out as a true champ everytime the team needed you. The fight you put up through all the ups & downs on & off the field is just amazing. Best of luck for your 2nd innings & thanks for all that you have done for ???????? Cricket.pic.twitter.com/J9YlPs87fv