Steve Smith की पारी पर निहाल दुनिया, सचिन तेंदुलकर और माइकल क्लार्क ने प्रशंसा में कही यह बात..

तीसरे टेस्ट में 'हीरो' बने थे जोफ्रा आर्चर लेकिन चौथे टेस्ट में अब तक साबित हुए 'जीरो'

ओल्ड ट्रेफर्ड टेस्ट में उनके दोहरे शतक के बाद सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), माइकल क्लार्क (Michael Clarke), आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra)जैसे क्रिकेटरों और फैंस ने खुले दिल से उनकी प्रशंसा की. नजर डालते हैं स्मिथ की तारीफ में किए गए खास ट्वीट्स पर..

Another day, another 200 @stevesmith49 on a great example of some players being very superstitious- that's why I feel the stem guards should be attached/fixed to the helmet #compulsory https://t.co/FGmj8Gw39Q — Michael Clarke (@MClarke23) September 6, 2019

COMPLICATED TECHNIQUE but an ORGANIZED MINDSET is what sets @stevesmith49 apart. Incredible comeback!#ENGvsAUS pic.twitter.com/02MNGkYQ7y — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 5, 2019

#stevesmith what a come back it's was pic.twitter.com/hTHAVe36tO — Charan Sai ram (@Charan67204412) September 6, 2019

In case you missed this seriously excellent statistic..... Steve Smith has scored the most runs in Test Cricket this calendar year despite giving the rest of the world 7 months head start. Absolute genius. — stu macgill (@scgmacgill) September 5, 2019

Sandpaper incident. One year ban. Scored twin hundreds. Hit on the helmet. Missed out one test. Scores a double hundred. Story of Steve Smith in last 16 months. pic.twitter.com/vfvW1Jkibu — Johns (@CricCrazyJohns) September 5, 2019

Steve Smith missed Test cricket.

But Test cricket missed him a lot more. He's back and how. Double Ton. Legend. #TheAshes — Aakash Chopra (@cricketaakash) September 5, 2019

I hate this guy @stevesmith49

But can't stop myself praising this guy

The best test match batsman of this er@imVkohli bhaii ara he apna peeche https://t.co/OtqnbZZZsT — Vaibhav Mishra (@vaibhav60651586) September 6, 2019

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क (Michael Clarke) ने स्मिथ की पारी की प्रशंसा में ट्वीट किया, 'एक और दिन, एक और दोहरा शतक, कुछ खिलाड़ियों के बेहद अंधविश्वासी होने का खास उदाहरण. इसलिए मैं महसूस करता हूं कि स्टेम गार्ड (गर्दन की सुरक्षा के लिए बनाई गई ग्रिल) को उनके हेलमेट के साथ फिक्स कर दिया जाना चाहिए.' मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने स्मिथ (Steve Smith)की पारी की प्रशंसा में लिखा, पेचीदा तकनीक लेकिन व्यवस्थित माइंड सेट की वह बात है जो स्टीव स्मिथ को दूसरे बल्लेबाजो से अलग करती है..जोरदार वापसी.