Ashes 2019: रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे स्टीव स्मिथ, इस मामले में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को पछाड़ा

ENG vs AUS, 4th Test: कुछ ऐसे स्मिथ ने कोहली को पीछे छोड़ा, पर 'यह भारतीय' सबको चौंकाता है

Fewest innings to 26th Test 100 69 - Don Bradman 121 - Steve Smith 136 - Sachin Tendulkar 144 - Sunil Gavaskar 145 - Matthew Hayden

सबसे कम पारियों में शतक पूरे करने में मामले में विश्व क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज सर डॉन ब्रेडमैन (Don Bradman) ही स्मिथ से आगे हैं. ब्रेडमैन ने 69 पारियों में ही 26 टेस्ट शतक जड़ डाले थे और लगता नहीं कि कोई भी बल्लेबाज उनके इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगा. कम पारियों में 26 शतक पूरे करने के मामले में भारत के सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) चौथे और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन (Matthew Hayden) पांचवें स्थान पर हैं. 'सनी' 144 पारियों और हेडन 145 पारियों में 26 टेस्ट शतक तक पहुंचे थे.

Steve Smith has just gone past Virat Kohli..

Smith: 67 Tests, 121 inns, 6750* runs, ave 64.90, 26 100s, 25 50s

Smith: 67 Tests, 121 inns, 6750* runs, ave 64.90, 26 100s, 25 50s

Kohli: 79 Tests, 135 inns, 6749 runs, ave 53.14, 25 100s, 22 50s