सचिन का यह रोचक VIDEO बन गया कुमार धर्मसेना की खिंचाई की वजह

सचिन ने लिखा, "एक मित्र ने यह वीडियो मुझ से साझा किया. और मुझे यह बहुत ही अस्वाभाविक सा लगा. अगर आप अंपायर होंगे, तो आप क्या फैसला दोगे"

A friend shared this video with me. Found it very unusual! What would your decision be if you were the umpire? pic.twitter.com/tJCtykEDL9

बहरहाल, सचिन ने वीडियो क्या जारी किया, प्रशंसकों को श्रीलंकाई अंपायर धर्मसेना को ट्रोल करने के लिए एक बहाना मिल गया. और उन्होंने धर्मसेना की तस्वीरों के साथ जमकर ट्वीट किए और श्रीलंकाई अंपायर पर जमकर कटाक्ष किए. दरअसल कुमार धर्मसेना हाल ही में खत्म हुए वर्ल्ड कप के फाइल सहित पूरे टूर्नामेंट में कई अटपटे फैसलों के कारण क्रिकेटप्रेमियों के निशाने पर चल रहे हैं.

I want Kumar Dharmsena in that situation; whatever he decision made at that time. We need to live with that Only. Inline with it, ICC should proud of him

No regrets whatever decision he made at that time!!!