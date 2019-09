अब एमएसके प्रसाद ने दी सफाई, इसलिए कुलदीप व युजवेंद्र को रखा गया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम से बाहर

यह भी पढ़ें: अंबाती रायुडू का यू-टर्न, संन्यास का फैसला वापस लेकर खुद को चयन के लिए उपलब्ध बताया

चहल के चाहने वाले तो और भी हैरान है. कारण यह है कि इस लेग स्पिर ने वीरवार को ही भारत ए के लिए खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ अनाधिकारिक वनडे मुकाबले में पांच विकेट चटकाए. बहरहाल, अब चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद ने यादव और चहल दोनों को ही टीम इंडिया से बाहर रखने के पीछे अलग ही वजह बताई है. वैसे चहल को यह मलाल जरूर होगा कि इतनी शामदार लय के बावजूद वह टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं. यह तो आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा था. अभी तक चहल भारत के लिए खेले 31 टी20 मैचों में 46 विकेट चटका चुके हैं.

That's that from the 1st One Day against South Africa A as India A win by 69 runs. A 5-wkt haul for @yuzi_chahal



Scorecard - https://t.co/b2AgNFKEI3 pic.twitter.com/SgncnAYSOH