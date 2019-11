India vs Bangladesh: पहले टी20 मैच में टीम इंडिया की हार के बाद फैंस बोले-MS धोनी को मिस किया..

नई दिल्ली:

टीम इंडिया की हार का कप्तान Rohit Sharma ने बताया यह कारण...

पंत जैसे युवा खिलाड़ी के साथ क्रिकेटप्रेमियों का यह व्यवहार वाकई दुख पहुंचाने वाला रहा. वैसे रहीम को एक मौका क्रुणाल पंड्या ने भी दिया. चहल ही गेंद पर रहीम का कैच क्रुणाल पंड्या नहीं पकड़ सके थे.मैच में बांग्लादेश टीम की जीत के बाद कुछ फैंस ने धोनी की वापसी के पक्ष में आवाज बुलंद की (Fan says, Missed Dhoni Badly). नजर डालते हैं प्रशंसकों के खास रिएक्शन पर...

That's that from Delhi. Bangladesh win the 1st T20I by 7 wickets and go 1-0 up in the 3-match series.#INDvBAN pic.twitter.com/z2ezFlifYx — BCCI (@BCCI) November 3, 2019

Lack of experience behind the stumps today!

Really missed MSD today — Vivek Patil (@iamvivekpatil7) November 3, 2019

Now India should ranting about youth. Bring the experience players into the side.

We are not gonna win WC 2020 without Dhoni, Bumrah, Kohli and Jadeja!!

Searching for people who demanded permanent captaincy for Rohit!! — Prabhat Ranjan (@Prabhat53603499) November 3, 2019

@BCCI Very very disappointed match. Why our team always given a chances to Rishabh Pant??.....



Sanju Samson and Manish Pandey are not just important but experience player..



Rahim has lbw twice in match but pant wasn't interested in it.... — S MANAV (@SMANAV5317) November 3, 2019

Can't believe INDIA LOST TO TAMIM AND SAKIB LESS BANGLADESH #INDvBAN — Smith Richie (@smithrichie49) November 3, 2019

Also @RishabhPant17 judgement on drs is extremely poor..he has no idea abt WK instincts..have seen number of misses from his drs. Captain @ImRo45 had tough day — abhiksbp (@abhiksbp) November 3, 2019

That's why I say We need Ms Doni, because Ms Doni is a legend #INDvBAN #Dhoni — Sir Vvs Laxman (@SirVvsLaxman) November 3, 2019

गौरतलब है कि अरुण जेटली स्टेडियम पर हासिल यह जीत, बांग्लादेश के टी20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ पहली जीत है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में मैदान में उतरी टीम इंडिया ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 148 रनों का स्कोर बनाया, जवाब में बांग्लादेश ने 19.3 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. बांग्लादेश (Bangladesh Team) की जीत के हीरो विकेटकीपर बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम रहे जिन्होंने 43 गेंदों पर आठ चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 60 रन बनाए. ओपनर सौम्य सरकार ने भी मैच में 39 रन की पारी खेली.

