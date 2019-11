Ind vs Ban 1st T20I: कुछ ऐसे 1 ओवर में मुश्फिकुर रहीम ने भारत से मैच छीन लिया

नई दिल्ली:

That's that from Delhi. Bangladesh win the 1st T20I by 7 wickets and go 1-0 up in the 3-match series.#INDvBAN pic.twitter.com/z2ezFlifYx — BCCI (@BCCI) November 3, 2019

यहां से बांग्लादेश को जीतने के लिए आखिरी 3 ओवरों में 35 रन की दरकार थी. उम्मीदें तब भी जिंदा थीं, जब 18वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने 13 रन दे डाले. यहां से बचे 2 ओवर में 22 रन. लेकिन अगले ही ओवर में पूर्व कप्तान मुश्फिकुर रहीम ( नाबाद 60 रन, 43 गेंद, 8 चौके, 1 छक्का) ने तमाम भारतीयों की उम्मीदों में पलीता लगाते हुए मैच की कहानी पूरी तरह से इसी 19वें ओवर में साफ कर दी. लेफ्टी मोहम्मद खलील अहमद आए, तो मुश्फिकुर रहीम ने एक के बाद एक लगातार चार चौके जड़ डाले.

Bangladesh win by seven wickets!



A fabulous 60* from 43 by Mushfiqur Rahim guides the visitors to victory.#INDvBAN | SCORECARD https://t.co/qBFzQDJ3Bs pic.twitter.com/rPd8KV8uMX — ICC (@ICC) November 3, 2019

खलील और अरुण जेटली स्टेडियिम में जमा हजारों सहित तमाम करोड़ों क्रिकेटप्रेमी हर चौके के बाद माथा पकड़ते रहे, लेकिन मुश्फिकुर रहीम ने भारत से निवाला छीनते हुए जीत सुनिश्चित कर दी. आखिरी ओवर में 4 रन बचे और कप्तान महमूदुल्लाह ने शिवम दुबे की तीसरी गेंद पर छक्का जड़ते हुए तीन गेंद बाकी रहते हुए अपनी टीम को शानदार जीत दिला दी. मुश्फिकुर रहीम को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

LIVE SCORE BOARD

LIVE COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHICS

पावर-प्ले: खराब शुरुआत, पर पावर रही बरकरार!

भारत से मिले 149 रनों का पीछा करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत खराब रही, जब लिटन दास दीपक चाह री स्लोअर-वन पर चकमा खाकर पहले ही ओपर में पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद भारतीयों गेंदबाजों के आगे अगले तीन ओवर यानी चौथे ओवर तक दूसरे ओपनर मोहम्मद नईम और सौम्य सरकार को चाहर और सुंदर ने ज्यादा आजादी नहीं लेने दी, लेकिन पांचवें और छठे ओवर में इस खालीपन की भरपाई दोनों बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने कर दी. दीपक के फेंके पांचवें ओवर में 12 रन गए, तो पावर-प्ले के आखिरी ओवर में वॉशिगंटन ने 13 रन दे डाले. और छठे ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश का स्कोर रहा 1 विकेट पर 45 रन. नईम 25 पर थे, तो सरकार 12 रन पर.

विकेट पतन: 8-1 (लिटन, 0.5), 54-2 (नईम, 7.5), 114-3 (सरकार, 16.6)

इससे पहले भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 149 रनों का लक्ष्य रखा, जो इस धीमी पिच को देखते हुए मेहमानों के लिए मुश्किल साबित हो सकता है. भारत को इस मुकाबले में अच्छी शुरुआत नहीं मिली, लेकिन इस धीमी पिच पर शिखर धवन (41) ने उपयोगी पारी खेली, तो फिर श्रेयस अय्यर (22) और ऋषभ पंत (22) ने अच्छा सहारा दिया, लेकिन फिनिशिंग टच देने का काम किया वॉशिंगटन सुंदर और क्रुणाल पंड्या ने. इन दोनों खासकर सुंदर का तीखा अंदाज ही रहा, जिससे पहले छह विकेट पर 148 रनों तक पहुंचने में कामयाब रहा.

Innings Break!



Sweet little cameos by the spin bowling all-rounders, Krunal Pandya and Washington Sundar propel #TeamIndia's total to 148/6.



Updates - https://t.co/7oEQDn0RdS #INDvBAN pic.twitter.com/fNNjJBmw5N — BCCI (@BCCI) November 3, 2019

पावर-प्ले (शुरुआती 6 ओवर): इसलिए नहीं दिखी आतिशी पावर!

बांग्लादेशी कप्तान महमूदुल्लाह का पहले गेंदबाजी करने का फैसला कम से कम पावर-प्ले में अच्छा दिखाई पड़ा. गेंद थोड़ा रुक कर आ रही थी, बल्ला पहले चल जा रहा था. बीच-बीच में गेंद थोड़ा सा उठ कर भी आ रही थी. शायद ऐसा पिच पर हल्की घास होने के कारण रहा. दोनों ओपनर धवन और रोहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ठीक-ठाक ब्रेक के अंतराल बाद मैदान पर उतरे थे, तो जाहिर है कि थोड़ा समय जरूर लगा समायोजित होने में. हालांकि, शफिफुल के पहले ही ओवर में रोहित ने दो चौके जरूर मारे, लेकिन उनकी पारी का अंत पहले ही ओवर में हो गया. एक विकेट गिरा, तो धवन थोड़ा पिछले पांव पर आए. घरेलू मैदान पर ही उनकी नैसर्गिकता नदारद दिखी! ये तमाम कराण रहे कि शुरुआती छह ओवर के बाद भारत का स्कोर रहा 1 विकेट पर 35 रन. इस समय धवन 11 और केएल राहुल 15 रन पर थे.

विकेट पतन: 10-1 (रोहित, 0.6), 36-2 (राहुल, 6.3), 70-3 (श्रेयस, 10.2), 95-4 (धवन, 14.5), 102-5 (शिवम, 15.6), 120-6 (ऋषभ, 18.2)

इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग की दावत दी. अच्छी खबर यह है कि प्रदूषण और विजिबिलिटी के स्तर में सुधार हुआ है.चलिए जान लीजिए कि अरुण जेटली की पिच क्या कह रही है. और क्यों बांग्लादेशी कप्तान महमदुल्लाह ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

Bangladesh wins the toss and elects to bowl first in the 1st @Paytm T20I at Delhi.



Live - https://t.co/bcXGQ5eVdk #INDvBAN pic.twitter.com/oZ7IKp8M6P — BCCI (@BCCI) November 3, 2019

पिच रिपोर्ट: अरुण जेटली स्टेडियम की यह पिच काफी सख्त दिखाई दे रही है. पिच में कहीं भी क्रैक्स नहीं हैं और न ही इस पिच में सूखापन है. हालांकि, हल्की सी घास जरूर दिखाई दे रही है. ऐसे में यहां पर शुरुआत से ही गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आएगी. स्पिनरों को पिच से ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद नहीं है. वहीं, बांग्लादेशी कप्तान महमूदुल्लाह ने कहा कि विकेट पर मदद दिखाई पड़ रही है. और वह भारत को कम से कम स्कोर पर सीमित करना चाहते हैं. इसीलिए उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. पिच रिपोर्ट हमने बता दी. अब दोनों देशों की फाइनल इलेवन पर भी नजर दौड़ा लें: -

बांग्लादेश: महमूदुल्लाह (कप्तान), लिटन दास, सौम्या सरकार, मोहम्मद नईम, मुश्फिकुर रहीम (विकेटकीपर), अफीफ हुसैन, मोसाडेक हुसैन, अमिनुल इस्लाम, शफीफुल इस्लाम, मुस्थिफजुर रहमान और अल-अमीन हुसैन

Proud moment for Shivam Dube who is all set to make his T20I debut for #TeamIndia.



Go well, Shivam @Paytm #INDvBAN pic.twitter.com/QoPvzd3QZg — BCCI (@BCCI) November 3, 2019

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), शिखर धवन, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), क्रुणाल पंड्या, शिवम दुबे, वॉशिगंटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, दीपक चाहर और खलील अहमद

A final call on the match will be taken at 6:15 p.m. by the match referee. The decision will solely be based on visibility (determined using a light metre) and not the smog.#DelhiAirEmergency updates ahead of #INDvsBAN pic.twitter.com/SD7iZRG1EX — All India Radio Sports (@akashvanisports) November 3, 2019

इससे पहले दिन भर खराब मौसम की मार पड़ती दिखाई पड़ी. सुबह से लेकर पूरे स्टेडियम के आस-पास ही नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली में रोशनी और प्रदूषण की स्थिति बहुत ही खराब रही.

Team India practice at Delhi's Ferozeshah Kotla cricket ground and all that haze is the pollution #INDvBAN pic.twitter.com/UTqC9Zvgmj — LeftArmChuck (@shalabhmanocha) November 1, 2019

VIDEO: हालिया दक्षिण अफ्रीका सीरीज के दूसरे टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली.

बांग्लादेश : महमुदुल्लाह (कप्तान), मोहम्मद नईम, अफिफ हुसैन, मोसादेक हुसैन, अनिमुल इस्लाम, लिटन दास, मुश्फीकुर रहीम, अराफत सनी, अल अमिन हुसैन, मुस्ताफिजुर रहमान, शाइफुल इस्लाम, अबु हैदर रोनी, मोहम्मद मिथुन और ताइजुल इस्लाम.