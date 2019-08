जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग ने सबका दिल जीता, पूर्व क्रिकेटरों और फैंस ने तारीफ में किए यह ट्वीट..

Jofra Archer is already a superstar ... Not many in the history of the game clear Bars to make sure they don't miss the moment ... On debut he has already achieved that ... #Ashes #Lords — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 17, 2019

We are witnessing someone very very very special in @JofraArcher !!! #Ashes — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 18, 2019

Every headline is about Archer & his pace & his delivery to Smith...EVERY ONE! Almost every single one since his SUPER OVER BRILLIANCE!



Why wasn't he picked for the 1st Test? — Kevin Pietersen (@KP24) August 18, 2019

Speaking as someone who has faced 95mph thunderbolts from someone trying to dismember me...my expert opinion is that @JofraArcher is bloody terrifying. This is Ashes cricket at its most brutal & brilliant. #Lords — Piers Morgan (@piersmorgan) August 18, 2019

#JofraArcher what a test debut, best spell of fast bowling I can remember #96mph — KSP (@KS_Photo67) August 18, 2019

After Shoaib akhtar, brett lee, Dale steyn here is Jofra archer for you cricket fans #Ashes pic.twitter.com/tM55aZuTJy — Wazir (@HobbyThinking) August 19, 2019

स्मिथ के चोटिल होने ने पोंटिंग को दिलाई एशेज 2005 की याद, माइकल वॉन पर साधा निशाना..

आर्चर (Jofra Archer) की तारीफ करते हुए इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान माइकल वॉन (Michael Vaughan)ने ट्वीट किया, 'आर्चर सुपरस्‍टार बनचुके हैं. क्रिकेट के इतिहास में ऐसे ज्‍यादा लोग नहीं होंगे जिसके खेल का एक क्षण भी क्रिकेटप्रेमी मिस नहीं करना चाहते होंगे. आर्चर ने अपने डेब्‍यू टेस्‍ट में ही यह हासिल किया.''एक फैन ने आर्चर की तारीफ में लिखा, शोएब अख्‍तर, ब्रेट ली और डेल स्‍टेन के बाद क्रिकेटप्रेमियों के लिए आ गए हैं जोफ्रा आर्चर. एक अन्‍य प्रशंसक ने लिखा, 'गजब का टेस्‍ट डेब्‍यू. तेज गेंदबाजी का ऐसा स्‍पैल जिसे मैं याद रखूंगा.'

लॉर्ड्स टेस्‍ट के बाद इंग्‍लैंड के टेस्‍ट कप्‍तान जो रूट (Joe Root)ने भी आर्चर की तारीफ की. रूट ने कहा कि जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी ने ऑस्‍ट्रेलिया टीम मैनेजमेंट को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है. रूट ने कहा था-टेस्ट कप्तान (Joe Root) ने कहा, 'एक चीज जो उन्होंने (आर्चर ने) कर दी है वो यह है कि अब आस्ट्रेलिया इस बात पर सोचेगी कि उन्हें वापसी कैसे करनी है. आर्चर उनके खिलाफ मजबूती से आएंगे. इस तरह के गेंदबाज के खिलाफ स्लिप में खड़े होना बल्लेबाजी न करने से ज्यादा अच्छा होता है.'

