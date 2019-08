West Indies vs India 3rd ODI:विराट कोहली के शानदार शतक की मदद से भारत ने तीसरे वनडे में विंडीज को हराया, सीरीज पर भी कब्जा

COMMENTARY

वेस्‍टइंडीज की पारी क्रिस गेल और ईविन लुईस ने शुरू की. भुवनेश्‍वर का पहला ओवर मेडन रहा लेकिन मोहम्‍मद शमी द्वारा फेंके गए दूसरे ओवर में हाथ खोलते हुए गेल ने छक्‍का और चौका जड़ दिया. इस ओवर के दौरान बारिश के कारण कुछ देर खेल रोकना भी पड़ा था. शमी के इस ओवर में 12 रन बने. शमी की ओर से फेंका गया पारी का चौथा ओवर मेडन रहा लेकिन भुवनेश्‍वर के अगले ओवर में लुईस ने दो चौके और एक छक्‍का लगा दिया. 5 ओवर के बाद स्‍कोर बिना विकेट खोए 29 रन था. छठे ओवर में बारी फिर गेल की थी, उन्‍होंने शमी को पहले छक्‍का और फिर तीन चौके लगाकर इस ओवर में 20 रन 'लूटे'. वेस्‍टइंडीज के 50 रन 6.1 ओवर में पूरे हुए. भुवनेश्‍वर के अगले ओवर में भी लुईस के छक्‍के सहित 14 रन बने. दोनों ओपनरों की तेज पारी के कारण वेस्‍टइंडीज का स्‍कोर टैक्‍सी के मीटर की तरह तेजी से छलांगभर रहा था. आठवें ओवर में खलील अहमद को लाया गया लेकिन उनके ओवर में लुईस ने छक्‍का और दो चौके लगा दिए. भुवी के अगले ओवर में दो चौके और एक छक्‍का लगा और ओवर में 18 रन बने. दोनों बल्‍लेबाजों के करार प्रहारों के कारण वेस्‍टइंडीज के 100 रन 9.1 ओवर में पूरे हुए.अगले ओवर में गेल ने खलील को छक्‍का जड़कर अर्धशतक पूरा किया. उन्‍होंने 30 गेंदों पर छह चौके और चार छक्‍के जड़े. दोनों बल्‍लेबाजों ने आतिशी अंदाज में 100 रन की साझेदारी पूरी की.10 ओवर के बाद वेस्‍टइंडीज का स्‍कोर 114 रन था. 11वें और 12वें ओवर में टीम इंडिया ने वापसी करते हुए दोनों ओपनर लुईस और गेल के विकेट झटक लिए. लुईस (42 रन, 29 गेंद, पांच चौके और तीन छक्‍के) को लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने धवन से कैच कराया. अगले यानी 12वें ओवर में खलील ने क्रिस गेल (72 रन, 41 गेंद, आठ चौके और पांच छक्‍के) को कोहली से कैच करा दिया.आउट होने के बाद गेल जिस तरह से बैट पर हैलमेट टांगकर लौटे, उससे लगा कि संभवत: यह उनका आखिरी वनडे इंटरनेशनल था.भारतीय खिलाड़ि‍यों और वेस्‍टइंडीज के खिलाड़ि‍यों ने 'यूनिवर्स बॉस' के प्रति सम्‍मान जताया.15 ओवर के बाद स्‍कोर दो विकेट खोकर 134 रन था.लुईस और गेल के आउट होने से रनगति पर ब्रेक लग गया.जब वेस्‍टइंडीज स्‍कोर दो विकेट खोकर 158 रन था तभी बारिश के कारण खेल फिर रोकना पड़ा.ऐसे में मैच के ओवर कम करके 35-35 कर दिए गए.

भारतीय टीम ने अपनी प्‍लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया. कुलदीप यादव की जगह युजवेंद्र चहल को टीम में स्‍थान मिला . दूसरी ओर, वेस्‍टइंडीज ने शेल्‍डन कोटरेल की जगह कीमो पाल और ओशेन थॉमस की जगह फेबियन एलेन को टीम में स्‍थान दिया.

West Indies have won the toss and will bat first in the third ODI.



For India, Yuzvendra Chahal enters the side. For West Indies, Keemo Paul and Fabian Allen are in the XI.



