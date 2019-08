नई दिल्‍ली:

Mujhe Selector banna hai… Kaun mujhe mauka dega? #theselector — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 12, 2019

एक फैन ने ट्वीट किया, आप सिलेक्‍टर बनने की योग्‍यता नहीं रखते क्‍योंकि आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्‍छी है. सिलेक्‍टर के लिए अंडर परफॉर्म होना पड़ता है. एक अन्‍य फैन ने लिखा, राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid)देश के क्रिकेट की प्रतिभाओं को तराशने का काम कर रहे हैं जबकि रवि शास्‍त्री (Ravi Shastri)इन टेलेंट के जरिये 'पैसे' बना रहे हैं. एक अन्‍य प्रशंसक ने पूछा-क्‍या आपके पास थ्रीडी क्‍वालिटी है. (Comments on Virender Sehwag Tweet)नजर डालते हुए इस मामले में सोशल मीडिया पर आए विभिन्‍न कमेंट्स पर..

Rahul Dravid is shaping and nurturing cricketing talents whereas Ravi Shastri is making money out of those talents. pic.twitter.com/9xjIoOT1x4 — Satyam Singh (@MyFreakyTweets) August 12, 2019

You are not eligible to be a selector. Aapki performance kafi acchi hai selector k lia under perform krna pdta hai — STALKER (@TheRobustGandhi) August 12, 2019

Do you have 3D qualities..? — Cricket Fanatic(@ACricfanatic) August 12, 2019

आप इसलिए कोच नहीं बन पाए थे क्योंकि आप रवि शास्त्री से लाख गुना ज्यादा बेहतर थे..

आप सिलेक्टर भी नहीं बन पाओगे क्योंकि आप MSK प्रसाद से कई गुना ज्यादा बेहतर हो..!!



अगर टेस्ट में 319 तथा वनडे में 219 के बजाय आपका उच्चतम स्कोर सिर्फ 90 होता.. 100 से कम मैच खेले होते तो बन जाते — Abhay Pratap Singh (@SpeakerAbhay) August 12, 2019

Meeeeeee

Well, Sir Why don't you try to replace MSK Prasad ? — RAINA's SAKSHI (@SakshiRMishra) August 12, 2019

If you become a selector, then Team India will get a new energy and direction. #theselector — Deepu Kumar (@Deepukumar_IND) August 12, 2019

गौरतलब है कि टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virendra Sehwag) अपने चुटीले ट्वीट से फैंस के बीच बेहद लोकप्रिय हैं. उनके किसी भी बात को रखने के मजाकिया अंदाज को लोग बेहद पसंद करते हैं. धमाकेदार बल्‍लेबाजी के लिए मशहूर रहे सहवाग संन्‍यास लेने के बाद सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय हैं. वह 2015 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद से सहवाग कमेंटेटर के रूप में सक्रिय हैं. उनके ट्वीट्स की तरह ही कमेंटरी के उनके अंदाज को भी क्रिकेटप्रेमी काफी पसंद करते हैं.

