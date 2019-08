IND vs WI: फर्जी धमकी मिलने के बाद टीम इंडिया की विंडीज में सुरक्षा बढ़ायी गई

4 wickets down at Lunch on Day 2. Ishant picks 2, Umesh picks 1 and one brilliant run-out from Jadeja. WI A 79/4 #TeamIndia pic.twitter.com/7YJcOeq5xb

उन्होंने कहा, "यह एक फर्जी धमकी थी और सभी चीजें सही है. भारतीय टीम को एक अतिरिक्त वाहन चालक मुहैया कराया गया है. साथ ही भारतीय उच्चायोग ने एहतियात के तौर पर एंटीगा सरकार को भी सूचित कर दिया है." इससे पहले, ऐसी खबरें आ रही थी कि टीम पर हमला होने की धमकी मिली है. यह धमकी सीधे भारतीय टीम को न मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को मिली है. खबरों के अनुसार, पीसीबी को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें भारतीय टीम के ऊपर हमला होने की आशंका जताई गई है.

All set to bowl now. Ishant Sharma to start off the day for #TeamIndia pic.twitter.com/2RCyeOEIaE