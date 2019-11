IND vs BAN 3rd T20I: ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद दीपक चाहर ने किए कई अहम बिंदुओं पर खुलासे

यह भी पढ़ें: नंबर चार बल्लेबाज के रोल पर खरे उतरे 24 साल के Shreyas Iyer

चाहर ने कहा कि जहां हर कोई उनकी हैट्रिक और गेंदबाजों के विपरीत स्थिति में उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन की तारीफ कर रहा है. उसकी वजह इस सीरीज में भारत की कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा का उन पर जताया गया विश्वास है. उन्होंने कहा, "रोहित भाई ने कहा था कि मैं तुझे बुमराह की तरह इस्तेमाल करूंगा. मैं तुझे अहम समय पर गेंदबाजी कराऊंगा और इससे मुझे प्ररेणा मिली. मुझे जब दबाव में जिम्मेदारी दी जाती है तो मुझे यह पसंद आता है क्योंकि इससे मुझे लगता है कि मुझे पर भरोसा किया जा रहा है. जब कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता है तो मुझे बुरा लगता है. कप्तान से इस तरह का आत्मविश्वास मिला वो भी इस तरह के नाजुक मोड़ पर, मेरे लिए यह अच्छी बात है"

चाहर ने हालांकि बुमराह से अपनी तुलना को तवज्जो नहीं दी और कहा कि बुमराह नंबर-1 गेंदबाज हैं इसमें कोई शक नहीं और उनसे तुलना किए जाना उनके लिए सम्मान की बात है. उन्होंने कहा, "ईमानदार होना चाहिए. मैं जानता हूं कि वह कहां हैं. मैं यह भी जानता हूं कि मैं कहां हूं. वह टी-20 में नंबर-1 गेंदबाज हैं. उनके पास सबकुछ है, चाहे तेजी हो या नियंत्रण. वह मेरे लिए नंबर-1 गेंदबाज हैं और मुझे यह कहने में किसी तरह की शर्म नहीं हैं. मैं उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा हूं और मेरा काम अच्छा करना है. आपको अपने खेल पर ध्यान देना होता है और टीम को जीतना चाहिए, यह आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए"

