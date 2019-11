India vs Bangladesh 3rd T20I Live Score: 10 ओवर बाद भारत 2 विकेट पर 71 रन

LIVE SCORE BOARD

विकेट पतन: 3-1 (रोहित, 1.3), 35-2 (धवन, 5.2)

पावर-प्ले (1 से 6 ओवर): नहीं ही बनी पावर की बात !

शुरुआती छह ओवरों में भारत का प्लान कारगर नहीं ही हो सका. पिच में कुछ नहीं था. गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी, लेकिन पिछले मैच में धमाकेदार पारी खेलने वाले कप्तान रोहित को जब शैफुल इस्लाम ने दूसरे ही ओवर में बोल्ड कर दिया, तो पावर-प्ले में रन बटोरने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा. इसके बाद शिखर धवन ने गीयर बदलने की कोशिश की. तीसरे ओवर में धवन ने अल अमिन को लगातार दो चौके जड़े, तो मुस्तिफुजर रहमान के फेंके पांचवें ओवर में भी धवन दो चौके बटोरने में कामयाब रहे, लेकिन उनका अंदाज प्रशंसकों को भरोसा देता दिखाई नहीं पड़ा. लगा कि धवन कभी भी पवेलियन लौट सकते हैं औैर शैफुल के छठे ओवर में वह सिर्फ 19 बनाकर आउट होकर अपने सिर पर आलोचकों को तो सवार कर ही गए, वहीं भारत की शुरुआती छह ओवरों को भुनाने की योजना भी फ्लॉप हो गई. वास्तव में भारत का स्कोर इस पिच पर 41से तो कहीं ज्यादा होना ही चाहिए था. साथ ही उसे अपने दोनों इन-फॉर्म ओपनरों को भी नहीं ही गंवाना चाहिए था. इस समय राहुल 18 और अय्यर 1 पर थे.

चलिए दोनों टीमों की इलेवन पर नजर दौड़ा लीजिए:

बांग्लादेश : महमुदुल्लाह (कप्तान), मोहम्मद नईम, अफिफ हुसैन, अनिमुल इस्लाम, लिटन दास, मुश्फीकुर रहीम, अराफत सनी, अल अमिन हुसैन, मुस्ताफिजुर रहमान, शैफुल इस्लाम और मोहम्मद मिथुन

A look at the Playing XI for #TeamIndia.



Manish Pandey IN place of Krunal Pandya. pic.twitter.com/ogpNlT2TH5