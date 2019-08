GT20 Canada League: शाहिद अफरीदी का धमाल, 40 गेंदों पर ठोके नाबाद 81 रन, देखें VIDEO

टेस्‍ट से संन्‍यास लेने वाले मोहम्‍मद आमिर की तारीफ में कहा 'ऐसा' तो ट्रोल हुए यासिर शाह..

शाहिद (Shahid Afridi) के इस धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत ब्राम्‍पटन वुल्‍व्‍ज ने एडमंटन रॉयल्‍स को 27 रनों से पराजित किया. ग्‍लोबल टी20 कनाडा लीग ( Global T20 Canada League) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बूम-बम अफरीदी की इस पारी का वीडियो शेयर किया गया है. आप भी नजर डालिए.

Watch @SAfridiOfficial hitting the ball out of the stadium with so much ease. Exciting atmosphere in the stadium..BOOM! #GT2019 #BWvsER pic.twitter.com/zxYersLyAz