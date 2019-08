टेस्ट से संन्यास के बाद ब्रिटेन में बसना चाहते हैं मोहम्मद आमिर

Saddened by the announcement of Mohammad Amir regarding retirement from Test cricket. No doubt a legend withdraw himself from his playground @iamamirofficial — Yasir Shah (@Shah64Y) July 27, 2019

दरअसल आमिर (Mohammad Amir) के लिए यासिर शाह (Yasir Shah) ने legend (दिग्‍गज) शब्‍द का इस्‍तेमाल किया था, इसी को लेकर लोगों ने पाकिस्‍तानी लेग स्पिनर की खिंचाई शुरू कर दी. यासिर शाह ने अपने ट्वीट में लिखा था, 'टेस्‍ट क्रिकेट से मोहम्‍मद आमिर के संन्‍यास से दुखी हूं. इस बात पर कोई शतक नहीं कि एक दिग्‍गज खेल का मैदान छोड़ रहा है.' यासिर के इस ट्वीट के बाद लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए. यासिर को ट्रोल करते हुए लोगों ने इस अंदाज में अपनी प्रतिक्रियाएं दीं.

Wese b test me amir fail hai bhai, na swing na pace kiya fayeda — Aneeque18 (@Aneeque_18) July 27, 2019

Dubai me flat piches par kabi bowling dekhi hai amir?

Bowling pitches par swing karana koi mushkil nahi hai bhai

Asal bowler wo hota hai jo dono pitches par swing karae! — Aneeque18 (@Aneeque_18) July 27, 2019

I am not really sure a "legend" has withdrawn. Legends don't withdraw, they leave a legacy. Not the best decision made by #Amir as he could've given more to the country (@TheRealPCBMedia) & sport which gave him name. — MohammadRaza Ghadiri (@razallb) July 27, 2019

Agar amir legend h to phir ashok dinda bhi legend h. — shanualiza (@shanualiza1) July 27, 2019

117 wickets hein 517 nhi k legend ho gaye bhai sahib — Rizwan Haider (@razi_haider) July 27, 2019

Dont call him legend...he has the talent to become a legend...but i guess he dnt want to be a legend — omer arshad (@omerarshad) July 27, 2019

Kahan ka legend — Jawad Ahmad (@JawadAhmadButt4) July 27, 2019

Legend???? bhai I m his big supporter too but pls don't use the word ‘Legend' for him — Wajih (@SWajihHashmi) July 27, 2019

Legend??? Like seriously..?

Look at India. Even Kohli is not in the category of legends yet and this man with no achievements in his career becomes a legend....is that the standard of our cricket??? — Bilal Arif (@ambitious_bill) July 27, 2019

How is mohammad amir a legend, plz explain. This word legend has become very cheap. — Keviv Prasai (@KevivPrasai) July 27, 2019

एक क्रिकेटप्रेमी ने लिखा, वैसे भी टेस्‍ट में आमिर (Mohammad Amir) फेल है. न स्विंग है और न पेस क्‍या फायदा. दुबई में फ्लैट पिचों पर कभी बॉलिंग देखी है. बॉलिंग पिच पर स्विंग कराना कोई मुश्किल नहीं है असली बॉलर वह होता है जो दोनों पिच पर स्विंग कराए. भारत से एक यूजर ने लिखा, लीजेंड...क्‍या वाकई? एक अन्‍य शख्‍स ने लिखा, लीजेंड ने मैदान छोड़ा. लीजेंड मैदान नहीं छोड़ते, वे अपने पीछे विरासत छोड़ जाते हैं. एक अन्‍य प्रतिक्रिया में कहा गया-टेस्‍ट में 117 विकेट है, 517 नहीं कि उन्‍हें लीजेंड कहा जाए. 27 वर्षीय आमिर (Mohammad Amir) ने पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट मैच खेले और 119 विकेट हासिल किए. किसी टेस्‍ट पारी में पांच या इससे अधिक विकेट लेने का कारनामा उन्‍होंने चार बार अंजाम दिया.

