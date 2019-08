कतर प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने शाहिद अफरीदी

SL vs BAN: दूसरे वनडे के साथ श्रीलंका ने 44 महीने बाद घर में जीती पहली सीरीज

अध्यक्ष ने कहा, 'हमें पहले ही ICC से मंजूरी मिल चुकी है. हमारी इच्छा है कि इसमें चार से छह टीमें हो, जिसमें आठ विदेशी खिलाड़ी और तीन घरेलू खिलाड़ी हों. कतर के खिलाड़ियों के पास अनुभवी विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलने का अच्छा मौका होगा. इससे उन्हें अपने क्रिकेट को आगे ले जाने में मदद मिलेगी.' अफरीदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर कतर प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होने की जानकारी दी है.

I want to express deepest gratitude to The Qatar Olympic Committee President @JoaanBinHamad & Mr Yousef Al Kuwari for announcing QPL T10 Cricket League.With your support&as a Brand Ambassador,we can make this a mega event which will not only promote cricket but also tourism in???????? pic.twitter.com/HvVe2M5yjz