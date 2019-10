Babar Azam को बर्थडे पर ICC और फैंस ने दी बधाई, विराट कोहली के साथ तुलना पर मिला यह जवाब..

पाकिस्तान टीम की हार के बाद कोच मिस्बाह उल हक ने बाबर आजम को लेकर कही यह बात..

यह बात भी बहस का मुद्दा बनी कि बाबर आजम (Babar Azam Birthday) के बैटिंग रिकॉर्ड विराट कोहली (Virat Kohl) के लिए चुनौती बन रहे हैं या नहीं. नजर डालते हैं बाबर के बर्थडे पर फैंस की ओर से किए गए ट्वीट पर..

No. 1 in the MRF Tyres T20I Batting Rankings



Happy birthday to Pakistan vice-captain @babarazam258! pic.twitter.com/kDSGeRb2xy — ICC (@ICC) October 15, 2019

Happy birthday my hero Babar Azam pic.twitter.com/lDYdtj3hMh — Junaid Babar (@JunaidMcCullum1) October 15, 2019

15th position ko rule krna naii kehte !! — Gautam Sethi (@GautamSethi14) October 15, 2019

Performing much better than Kohli as of his age. — Mehran Afzal (@MehranAfzal9) October 15, 2019

Happy Birthday to One oF the Best Batsman In the World These Days

The Champion Babar Azam



No.1 In T20 Rankings

No.3 In ODI Rankings



Fastest to 1000 T20I Runs ( 26 Innings ).



Leading Runs Scorer In All T20 Cricket 2019.@babarazam258 — Mehran Mani (@mehran_mani19) October 15, 2019

Kohli had became no. 1 odi batsman in 2013 for the first time when he was 24 ...so pls don't compare babar with kohli ...time will tell if he can match him...consistency is very imp not many remain consistent over period of time

Ahmed shehzad and akmal are best examples. — Dennis's???????? and denial's???????? father ???????? (@indians_indian) October 15, 2019

हरफनमौला Irfan Pathan फिल्मी दुनिया में डेब्यू करेंगे, जानिए फिल्म में कौन होगा उनके साथ..

Bhai pakistan me jo apne pehale match me 100 lagata hai, usko bhi kohali se best bol diya jata hai.kyoki kohali to apne pehale match me 100 lagaya hi nhi tha — aalokgate2020.102@gmail.com (@aalokgate2020) October 15, 2019

https://t.co/qKs9SlrWgu



Watch this.

No one comes close to Kohli. He is the GOAT. And Indian batting currently is at literally at its best.

Babar Azam is also there but its too early for him to be compared.

Like and share the video if you find it cool. — LazyBoys (@Lazy_Boys01) October 15, 2019

Happy Birthday Babar! Undoubtedly You are In Top 4 at the Moment

Many many Happy returns of the day Keep It up. Love from India — Sharmi ???????? (@ImSharmi7) October 15, 2019

एक फैन ने बाबर (Babar Azam) को बर्थडे विश करते हुए बताया कि वह टी20 में नंबर 1, वनडे इंटरेशनल में नंबर 3 और टेस्ट रैंकिंग में नंबर तीन बल्लेबाज हैं. इसे लेकर एक भारतीय फैन ने कमेंट किया-नंबर 15 पोजीशन को रूल करना नहीं कहते. पाकिस्तान के फैन ने कहा-बाबर अपनी मौजूदा उम्र के लिहाज से विराट कोहली (Virat Kohli) से बेहतर हैं. जवाब में रिएक्शन आया-कोहली वर्ष 2013 में 24 साल की उम्र में ही वनडे इंटरनेशनल में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए थे. बाबर की कृपया विराट कोहली से तुलना मत करिए. समय बताएगा कि वे विराट के कितने करीब पहुंचते हैं. एक फैन ने रोचक कमेंट करते हुए लिखा-भाई पाकिस्तान में जो अपने पहले मैच में 100 लगाते हैं, उसको भी विराट से बेस्ट बोल दिया जाता है क्योंकि कोहली ने अपने पहले मैच में 100 लगाया ही नहीं था. एक भारतीय फैन ने लिखा-बाबर को जन्मदिन की बधाई लेकिन विराट कोहली (Virat Kohl) सर से उनकी तुलना न करें.