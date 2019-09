ENG vs AUS, 4th Test: वाकई कमाल हैं स्टीव स्मिथ, एशेज में बनाया लगातार आठवां 50+ का स्कोर

स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ डेविड वॉर्नर की नाकामी का ICC ने यूं उड़ाया मजाक

चिर प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एशेज में स्मिथ का यह लगातार आठवां 50+ स्कोर है. वे दूसरे टेस्ट की 92 रन की पारी के दौरान ही एशेज में लगातार छह 50+ स्कोर बनाने के अपने देश के माइकल हसी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुके हैं. हसी ने वर्ष 2009-10 के दौरान इस कारनामे को अंजाम दिया था. ओल्डट्रेफर्ड टेस्ट का पहला दिन बारिश से प्रभावित रहा. पहले दिन का खेल जब समाप्त घोषित किया गया उस समय ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी का स्कोर तीन विकेट खोकर 170 रन था. स्मिथ (Steve Smith) 60 और ट्रेविस हेड 18 रन बनाकर क्रीज पर थे.

Steve Smith in #Ashes since The Oval Test in Aug 2015

143

141*

40, 6

239

76, 102*

83

144, 142

92

60 batting

Summary: 12 innings, 1268 runs, ave 140.88, 100s: 6, 50s: 4

Now has a record 50+ scores in his last 8 Ashes innings (next best: 6 by Mike Hussey 2009-2010)#EngvsAus