ICC ने बेन स्टोक्स का 'हवा में उड़ता हुआ' फोटो पोस्ट कर लिखी यह बात तो फैंस ने यूं दिया रिएक्शन..

स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ डेविड वॉर्नर की नाकामी का ICC ने यूं उड़ाया मजाक

Is it a bird? Is it a plane? No, it's Ben Stokes - but even England's Superman couldn't catch that one!#ShotOfTheDay | #Ashes pic.twitter.com/HK5GbU9QZx