ENG vs AUS, 3rd Test: अगर बेन स्टोक्स का यह छक्का नहीं देखा, तो कुछ नहीं देखा, हमेशा याद रहेगा, VIDEO

नाबाद 135 रनों की पारी में बेन स्टोक्स ने 11 चौके और 8 छक्के जड़े. एक से एक बेहतरीन छक्का. किसी में जोखिम, तो किसी में बेहतरीन फिनिशिंग. ज्यादातर शॉटों में स्टोक्स के स्ट्रोक्स ताकत से भरे होते हैं. और उनके हाथों में कितनी ताकत, यह उन्होंने दिखाया एक खास छक्के के जरिए. चलिए इस छक्के पर नजर दौड़ा लीजिए.

So many epic shots from @benstokes38 towards the end of the innings, but this topped them all. The courage and commitment under pressure https://t.co/VANCLScG4b