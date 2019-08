Ashes 2019: ये है बेन स्टोक्स के तीसरे टेस्ट में दमदार प्रदर्शन का राज, हुआ खुलासा

लंदन:

बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने 219 गेंद की अपनी पारी में 11 चौके और आठ छक्के मारे जबकि इससे एक दिन पहले दिन का खेल खत्म होने पर वह 50 गेंद में दो रन बनाकर नाबाद थे. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज से जब यह पूछा गया कि उन्होंने रात को क्या किया तो उन्होंने कहा, 'मेरी पत्नी और बच्चे आए और वे 10 बजे मेरे पास पहुंचे. मेरी पत्नी पास्ता खा रही थी.' उन्होंने कहा, 'कल रात मुझे लगता है कि मैंने काफी नेंडोस (फ्राइड चिकन) और दो (चाकलेट) यार्की बिस्किट और किशमिश खाए. सुबह दो काफी पी.'

अपनी पारी के संदर्भ में इंग्लैंड (England Cricket team) के उप कप्तान ने कहा, 'हमें पता था कि अगर हम यह मैच हार गए तो एशेज (Ashes 2019) हाथ से निकल जाएगी. जब 11वें नंबर का बल्लेबाज उतरा तो हमें 70 रन (असल में 73) और बनाने थे. मुझे पता था कि मैच की स्थिति के अनुसार मुझे क्या करना है. मैं बस उस समय नर्वस हुआ या डरा जब हमें 10 से कम रन बनाने थे.'

