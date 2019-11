Deodhar Trophy: इंडिया बी की खिताबी जीत में Yashaswi Jaiswal और Shahbaz Nadeem ने बिखेरी चमक

यह भी पढ़ें: Shubman Gill ने तोड़ा Virat Kohli का यह दस साल पुराना रिकॉर्ड

फिर इंडिया-सी को निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट पर 232 रनों पर रोक दिया. इंडिया-सी के लिए प्रियम गर्ग ने 77, अक्षर पटेल ने 38, जलज सक्सेना ने नाबाद 37 और मयंक अग्रवाल ने 28 रनों का योगदान दिया. इंडिया-बी की ओर से नदीम के चार विकेटों के अलावा मोहम्मद सिराज और रूश कलारिया ने एक विकेट लिया. इससे पहले, इंडिया-बी की टीम ने 50 ओवरों में सात विकेट खोकर 283 रनों का स्कोर खड़ा किया.

INDIA B are the WINNERs of Deodhar Trophy as they beat India C by 51 runs in the final at Ranchi. pic.twitter.com/dL56rPRLLD