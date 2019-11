BCCI आगामी IPL में यह 'बड़ा बदलाव' करने के लिए तैयार, बदल जाएगी क्रिकेट

यह भी पढ़ें: Shubman Gill ने तोड़ा Virat Kohli का यह दस साल पुराना रिकॉर्ड

अधिकारी ने कहा, "हम ऐसी स्थिति पर विचार कर रहे हैं जहां टीमों को अंतिम-11 के बजाए 15 खिलाड़ियों को चुनना हो. और एक खिलाड़ी को मैच के दौरान कभी भी विकेट गिरने के बाद या ओवर खत्म होने के बाद बदला जा सके. हम इसे आईपीएल में लाने की सोच रहे हैं लेकिन आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस नियम को लागू करना सही होगा." उन्होंने कहा कि बोर्ड लीग के अगले संस्करण में 'पावर प्लेयर' का नियम लाने पर विचार कर रही है. इस नियम के तहत टीम मैच में कभी भी विकेट गिरने के बाद या ओवर खत्म के बाद खिलाड़ी को बदल सकती हैं

Imagine you need 20 runs off the last six balls and you have Andre Russell sitting in the dug-out as he wasn't a hundred percent and wasn't part of the original XI. But now, he can just walk in and go slam-bang and win you the game.

