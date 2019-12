पाक‍िस्‍तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्‍दुल रज्‍जाक (Abdul Razzaq)ने ऐसी बात कह दी है जो भारतीय क्र‍िकेटप्रेम‍ियों को नागवार गुजरेगी. ऐसे समय जब इयान ब‍िशप सह‍ित दुन‍ियाभर के पूर्व क्र‍िकेटर और समीक्षक जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को बेहद खास टेलैंट बता रहे हैं, रज्‍जाक ने भारत के इस बेहतरीन तेज गेंदबाज को 'बच्‍चा बॉलर' बताया है. रज्‍जाक यहीं नहीं रुके, उन्‍होंने कहा क‍ि वे आसानी से बुमराह की बॉल‍िंग पर डॉम‍िनेट कर सकते थे (Razzaq says, would have easily dominated Bumrah). 40 साल के हो चुके रज्‍जाक के यह बात क्र‍िकेट पाक‍िस्‍तान. कॉम को द‍िए वीड‍ियो इंटरव्‍यू में कहीं. गौरतलब है क‍ि बुमराह की तारीफ करते हुए ब‍िशप ने हाल ही में कहा क‍ि ऐसे बॉलर पीढ़ी में एक बार होते हैं. पीढ़ी में एक बार मिलने वाली प्रतिभा इसलिए, क्योंकि वह खेल के सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन करते हैं.