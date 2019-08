World Championship: श्रीकांत, प्रणॉय सहित प्रणीत भी दूसरे दौर में पहुंचे

बासेल(स्विट्जरलैंड):

श्रीकांत ने पहला गेम 17-21 से हारने के बाद दूसरे गेम में शानदार वापसी की. भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे गेम को 21-16 से जीतकर मैच को रोमांचक बना दिया, जिससे खेल तीसरे गेम तक जा पहुंचा. श्रीकांत ने तीसरे गेम में शुरू से ही अपनी बढ़त को बनाए रखा और एक समय उन्होंने 10-1 की बढ़त कायम कर ली. आयरलैंड के खिलाड़ी इस दौरान चोटिल भी हो गए, जिससे उन्हें मेडिकल लेना पड़ा.

खेल जब दोबारा से शुरू हुआ तो फिर श्रीकांत 12-2 से आगे थे. भारतीय खिलाड़ी ने इसके बाद लगातार अंक लेते हुए 21-6 से तीसरा गेम और मैच अपने नाम कर लिया. दूसरे दौर में वर्ल्ड नंबर-10 श्रीकांत का सामना वर्ल्ड नंबर-44 इजरायल के मिशा जिलबेरमन से होगा, जिनके खिलाफ श्रीकांत पहली बार कोर्ट पर उतरेंगे. इस बीच, 16वें सीड खिलाड़ी प्रणीत ने पहले दौर के मुकाबले में कनाडा के जेसन एंथोनी सुई को हराया. प्रणीत ने एंथोनी को 39 मिनट तक चले मुकाबले में 21-17, 21-16 से मात दी. इन दोनों के बीच यह अब तक का पहला मुकाबला था.

वहीं, प्रणॉय ने तीन गेमों तक चले मुकाबले में फिनलैंड के इतु हीयनो को मात दी. प्रणॉय ने हीयनो को 17-21 21-10 21-11 से पराजित किया. भारतीय खिलाड़ी ने 59 मिनट में यह मुकाबला जीता. वर्ल्ड नंबर-30 प्रणॉय का वर्ल्ड नंबर-93 हीयनो के खिलाफ करियर का यह पहला मुकाबला था. अगले दौर में प्रणॉय के सामने चीन के लिन डेन की चुनौती होगी, जिनके खिलाफ प्रणॉय का 2-2 का करियर रिकॉर्ड है. हालांकि समीर वर्मा को अपने पहले दौर के मुकाबले में अभी कोर्ट पर उतरना बाकी है. समीर पहले दौर के मैच में सिंगापुर के लोह कीन येव से भिड़ेंगे.

इससे पहले, भारत की मेघना जक्कामापुडी और एस. राम पूर्विशा की जोड़ी ने महिला युगल वर्ग के पहले दौर में जीत हासिल कर ली है. भारतीय जोड़ी ने ग्वाटेमाला की कोरलेटो सोटो डियाना और सोटोमायोर निकते एलेक्जेंडर की जोड़ी को मात दी. भारतीय महिलाओं ने यह मुकाबला 28 मिनट में 21-10, 21-18 से अपने नाम किया. दूसरे दौर में यह जोड़ी जापान की शिहो टानाका और कोहारू योनेमोटो की जोड़ी से भिड़ेगी. जापानी जोड़ी को पहले दौर में बाई मिला है।