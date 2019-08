BWF World Badminton: भारत की दो युगल जोड़ी पहुंची अगले दौर में

World Badminton: एचएस प्रणय और साई प्रणीत ने तीसरे दौर में स्‍थान बनाया

.@saiprneeth92 reached the round of 16 in men's singles,@AtriManu-@buss_reddy (men's doubles) & #TOPSAthlete women's doubles duo of @P9Ashwini-@sikkireddy reached the last 32 at the World #Badminton C'ships.

Best wishes!@KirenRijiju |@RijijuOffice |@IndiaSports |#KheloIndia ???????? pic.twitter.com/ekW5YCk4fZ