Badminton: रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रचा इतिहास, जीता थाईलैंड ओपन

#TOPSAthlete men's #badminton player @PRANNOYHSPRI beat #LinDan, twice Olympic & 5-time World Champion 21-11, 13-21, 21-7 to reach the 3rd round of the World Badminton C'ships in Basel.



Congratulations!@KirenRijiju @RijijuOffice @IndiaSports @BAI_Media #KheloIndia ???????? pic.twitter.com/3dtpSqu3fN