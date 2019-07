Badminton: पीवी सिंधु इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में पहुंचीं, चीन की यू फेई को दी मात

रियो ओलिंपिक की रजत पदक विजेता सिंधु (PV Sindhu) को फेई के खिलाफ पहले गेम में काफी संघर्ष करना पड़ा. फेई ने 3-1 की बढ़त के साथ मैच की शुरुआत की, लेकिन सिंधु ने संघर्ष करते हुए 10-10 की बराबरी हासिल कर ली. भारतीय खिलाड़ी फिर लय कायम नहीं रख पाई और 15-18 से पिछड़ गईं. हालांकि अंतिम समय में उन्होंने पहले तो 18-18 से बराबरी हासिल की और फिर 21-19 से पहला गेम अपने नाम कर लिया.

दूसरे गेम में भी फेई ने 4-1की बढ़त के साथ शुरुआत की, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने शानदार वापसी करते हुए 7-5 की बढ़त बना ली. सिंधु (PV Sindhu) इसके बाद अपनी बढ़त को लगातार बढ़ाती चली गई और फिर उन्होंने 16-8 की बेहतरीन लीड हासिल कर ली.भारतीय खिलाड़ी ने इसके बाद लगातर अंक लेते हुए 21-10 से दूसरा गेम भी जीतकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश कर लिया.

Superrrrrr Sindhu!!!



What a performance from the World No 5 @Pvsindhu1, dominated the proceeding to reach the finals of #BlibliIndonesiaOpen2019 defeating World No 3 #ChenYuFei 2⃣1⃣:1⃣9⃣2⃣1⃣:1⃣0⃣.



Way to go, Girl! ⚡️

Go for Gold!????#IndiaontheRise #badminton pic.twitter.com/FtTZtOLwFq