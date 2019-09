BADMINTON: अब PV Sindhu की नजरें लगीं चीन ओपन पर, पहले राउंड में टक्कर पूर्व ओलिंपिक चैंपियन से

???????? ur the best https://t.co/Ki3Y67EccN

यह भी पढ़ें: पीवी सिंधु ने स्वीकार की खेल में सुधार के पीछे विदेशी कोच की भूमिका

चीन ओपन 2016 की विजेता हैदराबाद की 24 साल की सिंधु अपने अभियान की शुरुआत चीन की ली शुररुई के खिलाफ करेंगी जो पूर्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और दुनिया की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी हैं. सिंधु ने 2012 में चीन ओपन में तत्कालीन ओलंपिक चैंपियन शुएरुई को हराकर सुर्खियां बटोरी थीं. चीन की दुनिया की 20वें नंबर की खिलाड़ी शुएरुई ने सिंधू के खिलाफ अब तक छह मुकाबलों में से तीन में जीत दर्ज की है जबकि तीन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

King @iamnagarjuna has presented @bmwindia X5 model to badminton champion @Pvsindhu1 on behalf of V. Chamundeswaranath @rajaramya57 pic.twitter.com/lx4edykGhI