यूएस ओपन का खिताब जीतने पर बियांका एंड्रेस्कू को PM जस्टिन ट्रूडो ने दी बधाई, किया ट्वीट

19 वर्षीय बियांका एंड्रेस्कू ने जीता यूएस ओपन का खिताब, 24वें ग्रैंड स्लैम से चूकी सेरेना विलियम्स

Congratulations @Bandreescu_! ???????? You've made history and made a whole country very proud. #SheTheNorth https://t.co/W98v1lUN9o