नोवाक जोकोविच और एश्ली बार्टी हुए उलटफेर का शिकार, इन खिलाड़ियों के बीच होगा फाइनल

सिनसिनाटी मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंचीं एश्ली बार्टी, नाओमी ओसाका हुईं बाहर



What an incredible night. So much respect for @DjokerNole ! Excited about the final tomorrow @ATP_Tour @CincyTennis pic.twitter.com/AD6whCAPWO

मेदवेदेव (Daniil Medvedev) ने अप्रैल में मोंटे कार्लो में जोकोविच (Novak Djokovic) के खिलाफ पिछली भिड़ंत में भी जीत हासिल की थी. गत चैम्पियन जोकोविच जुलाई में विम्बलडन खिताब जीतने के बाद पहला टूर्नामेंट खेल रहे थे. इससे पहले रूसी खिलाड़ी ने ही दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था.

नोवाक जोकोविच सिनसिनाटी मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में, रोजर फेडरर हुए उलटफेर का शिकार

Too good today, @SvetlanaK27. Hopefully the first of a few battles Thank you Cincy! pic.twitter.com/Vb9ltrVxDw