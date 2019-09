US Open: दूसरे मुकाबले में भी पहला सेट गंवाने के बाद ही जीत पाए रोजर फेडरर..

US Open: वीनस विलियम्स टूर्नामेंट से बाहर, सेरेना तीसरे दौर में पहुंचीं

Anything but easy.@DjokerNole reaches third round with a gutsy win over Londero.https://t.co/2M1lUEaSaI | #USOpen pic.twitter.com/XV753ZRLzl