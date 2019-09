US Open 2019: राफेल नडाल ने फाइनल में बनाई जगह, इटली के खिलाड़ी को दी मात

US Open: सेरेना विलियम्स 24वें ग्रैंडस्लैम से एक जीत दूर, जीतीं तो माग्ररेट कोर्ट के रिकॉर्ड की करेंगी बराबरी..

See you on Sunday, ???????? @RafaelNadal He defeats Matteo Berrettini 7-6(6), 6-4, 6-1. | #USOpen pic.twitter.com/D17o28wUdt

दूसरे सेट में भी मैटयो बेरेटिनी (Matteo Berrettini) ने वापसी करने के प्रयास किए, हालांकि राफेल नडाल (Rafael Nadal) ने अपनी बेहतरीन सर्विस के दम पर उन्हें ऐसा करने नहीं दिया. सेकेंड सीड नडाल तीसरे सेट में फॉर्म में नजर आए और फाइनल में जगह बना ली.

US OPEN में पहली बार खेल रहीं 19 साल की बियांका एंद्रीस्कू सेमीफाइनल में पहुंचीं

Rafa delivers



The three-time champion saves two set points to close out the opening set 7-6(6) over Berrettini.@RafaelNadal | #USOpen pic.twitter.com/ZGbNWKEfH7