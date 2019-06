TENNIS: राफेल नडाल इटली ओपन के फाइनल में, जोकोविच से होगी भिड़ंत

Today Rafael #Nadal plays his 50th Masters final - and his first final since Melbourne. Here's how Rafa ended a run of surprising semifinal defeats to get revenge on #Tsitsipas in Rome Read more > https://t.co/vVHuXg3QWu pic.twitter.com/y8uqjq0udm

सत्रह बार के ग्रैंडस्लैम विजेता नडाल ने यूनान के स्टेफानोस सिटसिपास को 6-3 6-4 से मात देकर अपने 50वें मास्टर्स फाइनल में प्रवेश किया था. नडाल का यह 50वां मास्टर्स 1000 फाइनल है. उन्होंने एक घंटे 42 मिनट में सितसिपास को मात दी. आठ बार के इटली ओपन चैंपियन नडाल का सामना फाइनल में वर्ल्ड नंबर-1 सर्बिया के नोवाक जोकोविक और अर्जेंटीना के डिएगो श्वाटर्जमन के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता से होगा.

यह भी पढ़ें: ATP RANKING: नोवाक जोकोविच का बड़ा कारनामा, लगातार 250वें हफ्ते में बने नंबर एक खिलाड़ी और...

It was only a couple of weeks ago that Jo #Konta made her first clay-court WTA final - now she's one win away from becoming the first ???????? woman to win in Rome since Virginia Wade in 1971



Read more > https://t.co/CgEwsJPxja #IBI19 pic.twitter.com/0tF1QZLBeU