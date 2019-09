रोजर फेडरर और सेरेना विलियम्स पहुंचे अंतिम 16 में, जापान के केई निशिकोरी हुए बाहर

Tennis: सुमित नागल बोले, 'रोजर फेडरर से मैच की उत्सुकता में दो दिन सो नहीं सका था'

Through to Week 2⃣!@serenawilliams roars her way into R4 of the #USOpen, defeating Karolína Muchová 6-3, 6-2. pic.twitter.com/ERvB5KAFsY