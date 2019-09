यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे राफेल नडाल, क्रोएशियाई खिलाड़ी को दी मात

वर्ल्ड नंबर वन नाओमी ओसाका हुईं उलटफेर का शिकार, बेलिंडा बेनकिक ने जीतकर चौंकाया

Through to the QF! @RafaelNadal defeats Cilic 6-3, 3-6, 6-1, 6-2 to set up an encounter against Schwartzman... #USOpen pic.twitter.com/GGIWzrPkbD

It was a great week in New York, sad to have it end. Congrats to @RafaelNadal on the incredible playing and win. Thank you @usopen. See you next year NYC! ⠀

.⠀

.⠀#teamCilic #USOpen #nyc #FILAtennis #TeamEbix #newyork #headtennis pic.twitter.com/nYe1ReJ8K0