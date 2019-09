US OPEN: रोहन बोपन्ना की डबल्स और मिक्स्ड डबल्स वर्ग में हार के साथ भारतीय चुनौती खत्म

यूएस ओपन से हटे वर्ल्ड नंबर वन टेनिस खिलाड़ी जोकोविच, यह है वजह..

लिएंडर पेस और दिविज शरण पहले ही दौर से बाहर हो चुके हैं. इसी तरह टूर्नामेंट के सिंगल्स वर्ग में सुमित नागल और प्रजनेश गुणेश्वरन को पहले दौर में पराजय का सामना करना पड़ा. इससे पहले, महिला सिंगल्स वर्ग में चोट की आशंका से उतरते हुए अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स (Serena Williams) ने रिकार्ड 24वें ग्रैंडस्लैम खिताब की ओर कदम बढ़ाते हुए अमेरिकी ओपन क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया जबकि फ्रेंच ओपन चैम्पियन एशले बार्टी और कैरोलिना प्लिसकोवा हारकर बाहर हो गए.

Stellar Serena



The six-time singles champion defeats Martic in straight sets and scores her 99th career victory in Flushing Meadows.@serenawilliams | #USOpen pic.twitter.com/9wTdfvAOJT