किम क्लिसटर्स के जज़्बे को सलाम, संन्यास के बाद दूसरी बार करेंगी टेनिस में वापसी

यूएस ओपन के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाले सुमित नागल ने लगाई 16 स्थान की 'छलांग'

Hi guys, I'm excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH