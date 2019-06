French Open 2019: आसान जीत के साथ फेडरर और नडाल दोनों तीसरे दौर में पहुंचे

इस जीत से नडाल का रोलां गैरां पर जीत हार का रिकार्ड 88-2 हो गया है. उन्होंने मैच के बाद कहा, ‘‘वह (माडेन) अच्छा खिलाड़ी है. वह पहले ही चार मैच जीत चुका था और आत्मविश्वास से भरा था. मेरे लिये यह महत्वपूर्ण जीत है.'फेडरर ने जर्मनी के लकी लूजर आस्कर ओटे को सीधे सेटों में 6-4, 6-3, 6-4 से हराकर 15वीं बार फ्रेंच ओपन तीसरे दौर में जगह बनायी. तीसरे वरीय फेडरर ने दुनिया के 144वें नंबर के खिलाड़ी आस्कर को कोर्ट फिलिप चैटरियर पर 95 मिनट में हराया. फेडरर ने इस दौरान चारों ब्रेक प्वाइंट बचाए.

Second to only Rafa, he's won the most Roland-Garros men's singles matches. It's @rogerfederer time! #RG19 pic.twitter.com/Mkgm8nwhnJ

सैंतीस साल के फेडरर अगले दौर में नार्वे के कास्पर रुड से भिड़ेंगे जिन्होंने इटली के 29वें वरीय मातियो बेरेटिनी को 6-4, 7-5, 6-3 से हराया. फेडरर ने कहा, ‘ग्रैंडस्लैम बेहतरीन होते हैं. आप ऐसे खिलाड़ी से भिड़ सकते हैं जिसने क्वालीफाई किया है और आपने इससे पहले कभी उसका नाम नहीं सुना.'यूनान के स्टार सिटिसिपास को बोलिबिया के ह्यूगो डेलियन को 4-6, 6-0, 6-3, 7-5 से हराने के लिये पसीना बहाना पड़ा. इस छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने इस साल के शुरू मेंऑस्ट्रेलियाई ओपन के सेमीफाइनल में रोजर फेडरर को हराया था. वह पहली बार फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में पहुंचे हैं.

वहीं, महिलाओं के तीसरे दौर में उक्रेन की इलिना स्वितोलिना का सामना 2016 की चैंपियन गर्बाइन मुगुरूजा से होगा. स्वितोलिना ने हमवतन कैटरिना कोजलोवा के बुखार के कारण टूर्नामेंट से हटने से तीसरे दौर में जगह बनायी। स्पेन की मुगुरूजा ने स्वीडन की योहाना लार्सन को 6-4, 6-1 से हराया. पिछले साल की उप विजेता सलोन स्टीफन्स ने सारा सोरिबिस टोर्मो पर 6-1, 7-6 (7/3) की जीत से अगले दौर में प्रवेश किया। उन्हें अब स्लोवेनिया की पोलोना हरकॉग का सामना करना है जिन्होंने एक कड़े मुकाबले में अमेरिका की जेनिफर ब्राडी को 6-3, 6-7 (8/10), 6-4 से पराजित किया.

VIDEO: जीत के बाद राफेल नडाल

Done in a wink @RafaelNadal sees off his second German qualifier in as many matches with a routine 6-1 6-2 6-4 win over Yannick Maden.#RG19 pic.twitter.com/IcnsRMGeA8