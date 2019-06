FRENCH OPEN: पहले ही दौर में वर्ल्ड नंबर-5 एंगलिक केर्बर की छुट्टी

#AngeliqueKerber crashes out in first round after losing to Russian teen Anastasia Potapova #FrenchOpen2019 Read: https://t.co/MJRUlp0A0T pic.twitter.com/RoOeQ9jtgO

इस मैच में केर्बर बिल्कुल भी अपनी छवि के साथ न्याय नहीं कर सकीं जबकि पोतापोवा ने चमकदार खेल दिखाते हुए दूसरे दौर में प्रवेश किया. पूरे मैच में केर्बर ने दो बेजां गलतियां की जबकि पोतापोवा ने सिर्फ एक बेजां गलती की. इसके अलावा केर्बर ने 16 विनर्स लगाए जबकि पोतापोवा ने उनसे आगे निकलते हुए कुल 28 विनर्स लगाए.

In her Roland-Garros main draw debut, @nastiaapotapova upsets No. 5 seed Angelique Kerber 6-4, 6-2.