WWE: Survivor series से पहले ये तीन सुपस्टार कर सकते हैं वापसी

लिव मॉर्गन

लिव मॉर्गन भले ही टीवी पर दिखाई नहीं दे रही हो लेकिन वो अपने नए किरदार के साथ वापसी कर सकती हैं, कुछ महीनों पहले शार्लेट से हार के बाद वो नए किरादर के साथ आई थी लेकिन उनके लिए कोई स्टोरीलाइन नहीं बनाई गई हैं. WWE ड्राफ्ट के दौरान भी लिव को सबसे आखिरी में चुना गया था. अब लिव मॉर्गन को रॉ में भेजा गया है, लेकिन किस तरह उनकी स्टोरीलाइन होती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा. सर्वाइवर सीरीज में भी कुछ दिन बाकी है ऐसे में विमेंस की टीम का हिस्सा बनने के लिव मॉर्गन के पास अच्छा मौका है। लिव को हमेशा रायट स्क्वॉड में देखा गया है वहीं उनकी दोस्त रुबी रायट भी जल्द वापसी कर सकती हैं.

ऑथर्स ऑफ पेन

कई सारी चोट लगने और फिटनेस की परेशानी के कारण AOP ने ब्रेक लिया था लेकिन अब वो पूरी तरह से तैयार है. रॉ के दौरान AOP के मेंबर एकम और रेजार का प्रोमो देखने को मिलता है. ये प्रोमो बाकी टैग टीम के लिए चेतावनी जैसा होता है. फैंस को लग रहा था कि AOP की वापसी क्राउन ज्वेल में होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब रॉ में AOP के वाइकिंग रेडर्स और द ओसी क्लब के खिलाफ इनकी कहानी शुरु हो सकती है. ऐसा हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज के पहले ये वापसी कर किसी पर अटैक कर स्टोरीलाइन का अगाज करें और पीपीवी में बड़ा मैच लड़ा.

