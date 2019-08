मोहम्मद सलाह के दमदार प्रदर्शन से आर्सेनल को हराकर लिवरपूल शीर्ष पर कायम

स्टार फुटबॉलर नेमार को लोन पर लेने के बार्सिलोना के प्रस्ताव को PSG ने किया खारिज

OH, WOW That is special, @MoSalah pic.twitter.com/fV4SmgwHkE

लिवरपूल ने इसके बाद कई अटैक किए और उसे 41वें मिनट में सफलता मिली. कॉर्नर पर 18 यार्ड बॉक्स के अंदर से हेडर के जरिए गोल करते हुए मैटिप ने अपनी मेजबान टीम को बढ़त दिला दी. दूसरे हाफ की शुरुआत भी लिवरपूल के लिए दमदार रही और उसे 49वें मिनट में ही पेनाल्टी मिली. सलाह ने यह मौका नहीं गंवाया. उन्होंने गोल करते हुए अपनी टीम की बढ़त को दोगुना कर दिया.

@MoSalah has been directly involved in seven goals in his six #PL matches appearances against Arsenal...#LIVARS pic.twitter.com/07fIq5NsEe