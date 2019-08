स्टार फुटबॉलर नेमार को लोन पर लेने के बार्सिलोना के प्रस्ताव को PSG ने किया खारिज

अर्जेंटीना के फुटबॉलर ने शाहरुख खान के गाने 'बाजीगर ओ बाजीगर' पर किया डांस, देखें VIDEO

बार्सिलोना (FC Barcelona) ने ब्राजील (Brazil football team) के ही फिलिप कोटिन्हो (Philippe Coutinho) को इस सीजन के लिए लोन पर जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख (FC Bayern Munich) में भेजा था, जिसके बाद स्पेनिश क्लब ने नेमार (Neymar) को भी वापस टीम में लाने की कोशिश तेज कर दी थी. नेमार को लोन पर लाने के साथ-साथ वह उसे खरीदने का भी प्रयास कर रही थी, लेकिन PSG ने बार्सिलोना के प्रस्ताव को खारिज कर दिया.

