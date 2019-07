युजवेंद्र चहल को जन्मदिन पर दिग्गजों ने दी बधाई, रोहित शर्मा ने खोल दी 'निकनेम' की पोल

नई दिल्ली:

रवि शास्त्री को इंडिया के कोच पद के लिए कड़ी चुनौती, इसलिए महेला जयर्वद्धने का पलड़ा हुआ भारी

Wishing goof ball @yuzi_chahal a very Happy Birthday

Here's a recap of some of his fun moments from Chahal TV #TeamIndia pic.twitter.com/xBI3BxgUl6 — BCCI (@BCCI) July 23, 2019

Happy 29th birthday to Yuzvendra Chahal, ????????'s premier limited-overs spin bowler. In his younger days, he was quite the chess player too! pic.twitter.com/7CgBm5S4ec — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 23, 2019

वर्ल्डकप में भारत मैनचेस्टर में हुए पहले सेमीफाइनल मुकाबले न्यूजीलैंड से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया था. इस मैच में चहल ने अपने 10 ओवर में 63 रन दिए और उस मैच में एक विकेट लिया. वह टूर्नामेंट में 36.83 की औसत से केवल 12 विकेट ही ले सके. हालांकि, युजवेंद्र चहल टी20 में पांच विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं.

VIDEO: विंडीज दौरे के लिए रविवार को भारतीय टीम का ऐलान किया गया.