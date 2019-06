मुंबई:

भारतीय क्रिकेट के 'युवराज' ने क्रिकेट को कहा अलविदा, फाइटर क्रिकेटर की थी छवि...

बीसीसीआई (BCCI) ने युवराज सिंह (Yuvraj singh) के क्रिकेट से संन्यास पर उन्हीं की कही बात को ट्वीट किया, 'क्रिकेट में 25 साल बाद मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया है. क्रिकेट ने मुझे वह सब कुछ दिया है जो मेरे पास है. इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद... युवराज सिंह.'

"After 25 years in cricket I've decided to move on. Cricket has given me everything I have. Thank you for being a part of this journey” : #YuvrajSingh pic.twitter.com/Ez8y49KlH2 — BCCI (@BCCI) June 10, 2019

आईसीसी ने युवराज (Yuvraj singh) के संन्यास पर लिखा, JUST IN: # CWC11 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज सिंह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है.

JUST IN: Yuvraj Singh, Player of the Tournament at #CWC11, has announced his retirement from international cricket. pic.twitter.com/fqzEO1CnpH — ICC (@ICC) June 10, 2019

मुंबई इंडियंस ने ट्वीट किया, युवी कर सकते हैं. युवी ने हमेशा... किया. धन्यवाद, चैंपियन. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आपके जैसे मैच विजेता को याद करेगा.

पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने लिखा, खेल के इतिहास के सबसे महान मैच विजेताओं में से एक, एक फाइटर, जिसने कठिन चुनौतियों के माध्यम से एक असाधारण करियर बनाया और हर बार विजेता बना. हम सभी को आप पर बहुत गर्व है #युवराजसिंह, आप क्या कर सकते हैं. क्या कुछ आपने हमारे देश @ YUVSTRONG12 के लिए किया है.

One of the greatest match-winners in the history of the game,a fighter who built an extraordinary career through difficult challenges & came out a winner every time-We all are so proud of you #YuvrajSingh , u can be very proud of what u have you done for our country @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/w4wUe31De0 — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 10, 2019

वहीं पूर्व क्रिकेट वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया, खिलाड़ी आएंगे और जाएंगे, लेकिन @ YUVSTRONG12 जैसे खिलाड़ी बहुत कम पाए जाते हैं. आपको जीवन में शुभकामनाएं, युवी # युवराजसिंह. हमेशा शुभकामनाएं.

Players will come and go,but players like @YUVSTRONG12 are very rare to find. Gone through many difficult times but thrashed disease,thrashed bowlers & won hearts. Inspired so many people with his fight & will-power. Wish you the best in life,Yuvi #YuvrajSingh. Best wishes always pic.twitter.com/sUNAoTyNa8 — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 10, 2019

कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्वीट किया,

एक ओवर में 6 बॉल पर 6 सिक्स

वर्ल्ड कप विजेता

एक सच्चा चैंपियन

6 sixes in an over

World Cup winner

A true champion



A true legend bids adieu to the game! ????????



PC: ESPNcricinfo #YuvrajSingh #Legend pic.twitter.com/GRVKyxt6o7 — KolkataKnightRiders (@KKRiders) June 10, 2019

Video: युवराज सिंह ने लिया क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास​

युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने 40 टेस्‍ट मैचों में 33.92 के औसत से 1900 रन बनाए, जिसमें तीन शतक और 11 अर्धशतक शामिल रहे. टेस्‍ट क्रिकेट में 9 विकेट भी युवी के नाम पर दर्ज हैं. वनडे इंटरनेशनल में युवराज का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है. उन्‍होंने इस फॉर्मेट में उन्‍होंने 36.55 के औसत से 8701 रन बनाए जिसमें 14 शतक और 52 अर्धशतक शामिल रहे. वनडे में युवराज (Yuvraj singh) ने 111 विकेट हासिल किए. टी20 इंटरनेशनल में युवराज ने 1177 रन बनाए, जिसमें आठ अर्धशतक शामिल हैं. उन्‍होंने टी20 इंटरनेशनल में 28 विकेट हासिल किए.