World Cup, IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले इन 'चार अहम प्वाइंट्स' पर हो रही जोर-शोर से चर्चा

साउथंप्टन:

केएल राहुल का नंबर-4 पर खेलना पक्का

बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में शतक के साथ ही पिछले कई महीनों से नंबर-4 क्रम को लेकर चला आ रहा डिबेट पूरी तरह से खत्म होता दिखाई पड़ रहा है. इसका मतलब यह है कि मूल रूप से नंबर-4 के लिए चुने गए थ्री-डाइमेंशनल क्रिकेटर विजय शंकर को अपनी बारी का इंतजार करना होगा. विजय न तो आईपीएल में ही अपना जलवा दिखा सके, तो प्रैक्टिस मैच में भी उनका प्रदर्शन साधारण रहा.

भुवनेश्वर कुमार को इलेवन में खिलाने पर जोर

साउथंप्टन के मौसम से टीम मैनेजमेंट के आगे असमजंस की स्थिति पैदा कर दी है. घटादार मौसम एक स्विंग गेंदबाज को खिलाने की मांग कर रहा है. और ऐसे में भुवनेश्वर कुमार को इलेवन में खिलाने की चर्चा जोर पकड़ चली है. भुवनेश्वर ने नेट पर मंगलवार को बल्लेबाजी भी की. बहरहाल, अब यह देखने की बात होगी कि बुधवार को भुवनेश्वर तीसरे सीमर के रूप में नजर आएंगे या नहीं?

जडेजा या जाधव?

अगर भुवनेश्वर को टीम में शामिल किया जाता है, तो यह टीम के संतुलन पर असर डाल सकता है. इसका मतलब होगा कि हार्दिक पंड्या को मिलाकर छह बल्लेबाज, युजवेंद्र या कुलदीप में से कोई एक. इसके बाद तीन सीमरों को शामिल करते हुए एक जगह बचती है. ऐसे में चर्चा हो चली है कि इलेवन का हिस्सा जडेजा होंगे या केदार जाधव. यह भी बुधवार को ही साफ हो पाएगा.

ये पिच है रनों की !

जी हां, साउथंप्टन की पिच को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है. आपको बता दें कि इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 311 रन है. जबकि तेज गेंदबाजों का औसत बहुत ही खराब 58.4 का रहा है. सीमरों का इकॉनमी रेट 6.4 का रहा है, तो स्पिनर इस मामले में पेसरों से थोड़ा सा बेहतर हैं. औसत जरूर स्पिनरों का 60.1 है, जो सीमरों से खराब है, लेकिन इकॉनमी रेट 6.0 है.

ऊपर बताए गए ये चार पहलू हैं, जिनके बार में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले मैच से पहले खूब जोर-शोर से बात हो रही है. और इनमें से कुछ पहलू ऐसे हैं, जिन्हें तय करने में मौसम का रोल बहुत ही बड़ा होगा.