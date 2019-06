World cup 2019: अकरम का खुलासा, सचिन के खिलाफ उनसे, शोएब व वकार से हुई यह 'बड़ी चूक'

Join us with @wasimakramlive at Fundraising Gala Dinners in Las Vegas and Seattle, USA ???????? in support of #ShaukatKhanumKarachi Las Vegas, USA (Saturday, April 20, 2019) https://t.co/yg8qjGuzm6 Seattle, USA (Sunday, April 21, 2019) https://t.co/HjNE61vBwx pic.twitter.com/jvraeybvWv

इस मैच में सचिन ने 75 गेंदों पर बेहतरीन 98 रन की पारी खेली थी. सचिन द्वारा अख्तर पर प्वाइंट के ऊपर से मारा गया छक्का इतना शानदार रहा कि यह भारतीय क्रिकेट की सुनहरी तस्वीरों में से एक बन गया. भारत ने पाकिस्तान को इस मैच में चार विकेट से हराया था और सचिन मैन ऑफ द मैच रहे थे. और अब इतने साल बाद वसीम अकरम ने खुलासा किया है कि सचिन के खिलाफ शोएब, वकार सहित वह क्या बड़ी गलती कर बैठे.

Wasim Akram "I tried sledging Sachin Tendulkar but then we realised he just would not react. Shoaib Akhtar tried, Waqar Younis tried. Some guys would get upset by being sledged but Sachin would just get more motivated when he was sledged" #Cricket