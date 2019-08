WICBPXI vs IND, 3-day Practice Match: चेतेश्वर पुजारा के शतक से भारत ने पहले दिन 5 विकेट पर बनाए 297 रन

एंटिगा:

It's pouring here and that will be end of Day's Play with #TeamIndia at 297/5. Vihari unbeaten at 37. See you all tomorrow pic.twitter.com/4w1Ff3tn8R — BCCI (@BCCI) August 17, 2019

विराट कोहली के इस शॉट के फैन हुए दिग्गज बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स, कही यह बात, देखें VIDEO

.@ImRo45 gets to a fine half century with #TeamIndia at 153/3. Solid knock pic.twitter.com/VSSonjLnqY — BCCI (@BCCI) August 17, 2019

हालांकि भारत की शुरूआत अच्छी नहीं रही. टेस्ट टीम में नियमित ओपनर का दर्जा हासिल करने की ओर बढ़ रहे मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) (12) सस्ते मे आउट हो गए. उनका विकेट 36 के कुल योग पर गिरा. उनका स्थान लेने पुजारा (Cheteshwar Pujara) विकेट पर आए. इस बीच राहुल (Lokesh Rahul) ने कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए लेकिन 52 के कुल योग पर वह भी पवेलियन लौट गए. राहुल वे 46 गेंदों का सामना कर पांच चौके और एक छक्का लगाया. उनकी विदाई के तुरंत बाद भारत को कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) (1) के रूप में एक गम्भीर झटका लगा. लंच तक भारत ने 53 रनों पर तीन विकेट गंवा दिए थे. लेकिन रहाणे का स्थान लेने आए रोहित ने पुजारा के साथ चौथे विकेट के लिए 132 रनों की साझेदारी कर भारत को मुश्किल से निकाला. रोहित का विकेट 185 के कुल योग पर गिरा. रोहित ने 115 गेंदों की संयमित पारी में आठ चौके और एक छक्का लगाया.

How good was that knock! @cheteshwar1 walks back after scoring a fine century. He is retired not out at 100 with #TeamIndia at 245/4. pic.twitter.com/l8k1ka4YKl — BCCI (@BCCI) August 17, 2019

कोचिंग स्टाफ का कार्यकाल नहीं बढ़ाने के PCB के फैसले से उत्साहित हैं अजहर महमूद, कही यह बात

And, that will be Lunch here in Antigua. #TeamIndia 89/3. Rohit Sharma 22* & Pujara 16* pic.twitter.com/2YRepXCsMZ — BCCI (@BCCI) August 17, 2019

हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) इसके बाद पुजारा का साथ देने आए. दोनों ने चायकाल तक स्कोर को चार विकेट पर 219 रनों तक पहुंचाया. विहारी के साथ साझेदारी के दौरान ही पुजारा ने अपना शतक पूरा किया लेकिन इसी बीच वह चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए. चायकाल के बाद बारिश भी आई और थोड़ी देर के लिए खेल रुका रहा. पुजारा की असमय विदाई के बाद पंत विकेट पर आए और खुलकर शॉट्स लगाए. पंत (Rishabh Pant) ने 53 गेंदों का सामना कर चार चौके और एक छक्का लगाया. वह हालांकि 33 के निजी योग पर आउट हो गए. उस समय कुल योग 296 रन था. इसके बाद विहारी और जडेजा (Ravindra Jadeja) ने कोई और नुकसान नहीं होने दिया. विहारी ने 101 गेंदों का सामना कर दो चौके लगाए हैं. वेस्टइंडीज-ए की ओर से जोनाथन कार्टर ने तीन विकेट लिए हैं जबकि केयोंग हाडिर्ंग तथा अकीम फ्रेजर को एक-एक सफलता मिली.

वीडियो: विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ मतभेद से किया इनकार